„Am ajuns la o variantă agreată într-un procent de 99%, aș spune, de către toate partidele din coaliție, pentru acest pachet 2,” a declarat ministrul într-un interviu tv. „Aşteptăm ca la finalul săptămânii, deci mâine şi poimâine va fi consolidat, din proiectele care au fost puse în transparenţă şi care au fost discutate în coaliţie, va fi consolidat un singur proiect care apoi îşi va lua toate avizele şi vineri după amiază, seara, probabil, vom avea o şedinţă de Guvern în care vom aproba acest pachet”, a mai adăugat oficialul român.

Corecția deficitului: un proces care necesită timp

Ministrul subliniază însă că ajustarea deficitului fiscal nu se poate realiza rapid. „Corecția acestui deficit nu se poate întâmpla peste noapte, există o inerție a unor cheltuieli ale statului și aici mai avem de lucrat,” a afirmat Moșteanu, reflectând asupra dificultăților ce urmează a fi gestionate.

El a recunoscut că mai există „două-trei lucruri” referitoare la fiscalitate care necesită discuții suplimentare, însă a evitat să le comenteze.

„E important că facem pașii aceștia, că premierul Bolojan e foarte hotărât să echilibreze fiscal-bugetar România,” a mai declarat ministrul Apărării. El a punctat că situația actuală a finanțelor publice „nu arăta prea bine și încă nu arată prea bine, nu e rezolvată problema.”

