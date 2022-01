Clădirea Parlamentului din Africa de Sud a luat din nou foc, luni, deși pompierii tocmai anunțaseră că au stins incendiul izbucnit duminică.

Fire at South Africa's Parliament complex in Cape Town flares up again. #ParliamentFire pic.twitter.com/cYfNrvRnGX

După primul incendiu de duminică, în urma verificărilor, a fost identificat un bărbat, fiind arestat ulterior. Nu se știe încă dacă incendiul a fost provocat intenționat sau nu.

Acoperișul clădirii Parlamentului din Cape Town a fost cuprins de flăcări, iar peste 30 de pompieri au fost mobilizați la stingerea incendiului.

A large fire tore through #SouthAfrica’s parliament. Historical artifacts and important documents have been destroyed as a result of the devastating fire. Take a look.pic.twitter.com/SGHjyToytz