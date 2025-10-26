Într-un interviu emoționant cu părintele Calistrat Chifan, de la Mănăstirea Vlădiceni, Georgescu a vorbit despre destinul istoric al României, iar tot ceea ce facem trebuie să facem pentru Cristos, a transmis acesta.

La rândul său, părintele Calistrat a avut un mesaj pentru creștinii de pretutindeni.

Părintele Calistrat: „Dacă te simți ortodox, nu poți fi corupt!”

„Ceea ce ține această țară este în primul rând legea sfântă, legea ortodoxiei. Și știți cum era pe vremuri? Românii spuneau că ortodoxia este legea românească. Pentru că este singura formă din limba română în care această taină a ortodoxiei coboară mintea în inimă și se contopește cu ea.

Spune mântuitorul Cristos. Cine nu adună...risipește.

Despre asta e vorba și toate legile le găsim în Biblie.

Singurul drum pe care îl avem, singura cale este înainte sau sus.

Să știți că cea mai mare luptă care se dă în această țară a noastră este lupta cu frica. Cel mai mare păcat biblic nu este hoția, nu este tâlhăria, este frica, ignoranța și lenea.

Această țară, România, are un destin istoric care a fost dintotdeauna. Va fi salvată de o mână de viteji.”, a transmis Călin Georgescu.

„N-au cum să fie toți conștienți brusc. Nu se poate. Lumea este inconștientă pentru că nu face diferența între esența vieții și aparențe. Toți se îndreaptă spre aparențe. Toți se duc acolo.

Da. Lumea e mințită de consumerism și reclamă.

Exact, este subjugată material și acesta este noul cancer.

În clipa când va fi „iubiți-vă unii pe alții ca într-un gând să mărturisim” atunci vom atinge apogeul victoriei pe care și-o dorește pentru că toată această biruință și-o dorește poporul român, dar va fi pentru Iisus Cristos. Deci dacă înțelegem că tot ce facem, facem pentru el, atunci va fi bine.

Trebuie să ajungi să mergi pe stradă, să întâlnești pe unul pe care nu-l cunoști, să-l îmbrățișezi, să plângi pe umărul lui și să-i spui „iartă-mă frate”. Nu să aștepți iertarea. Dacă aștepți iertarea nu se va întâmpla nimic. Tu trebuie să faci primul pas.

Noi suntem ortodocși prin definiție, nu prin constituție. De exemplu, în momentul în care tu te simți ortodox, nici nu ai cum să fii corupt.

Ce înseamnă să ai credință? Înseamnă să știi să crezi că o așchie dintr-o ușă ponosită sunt sfintele moaște. Ce înseamnă să nu ai credință?

- Să detești sfintele moaște.

Că nu, când crucea Mântuitorului este o ușă ponosită.”, se arată în dialogul celor doi.