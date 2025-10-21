Statul nu este decât o ficțiune, iar identitatea țării a fost pierdută odată cu furtul tezaurului dacic. De atunci, țara noastră a rămas fără simbolul național, iar trimiterea artefactelor în străinătate reprezintă un atentat la istoria României, susține Călin Georgescu.

Mesajul crucial transmis de Călin Georgescu după controlul judiciar

„Politic suntem o glumă. Statul este o ficțiune juridică.

Economic suntem doar o piață de desfacere pentru alții, iar sănătatea a devenit ea însăși o boală.

Istoria atunci când nu este furată... e eliminată din școli și din manuale. Și aș vrea să vă dau ca analogie: cum ar fi sau dacă ar fi ca Marea Britanie să trimită diamantul coroanei, supranumit „Muntele Luminii”, să-l trimită în străinătate sau în România.

Evident că nu ar face acest lucru, pentru că Marea Britanie și Olanda și-au întemeiat statul pe simboluri naționale.



Popor român, trezește-te!”, a transmis Călin Georgescu.