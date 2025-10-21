De asemenea, Georgescu a adăugat că cel mai hidos lucru decât hoția este legea fără dreptate și acuză că România este condusă ilegal.

Călin Georgescu: „Nu vă temeți! Nu mor caii când vor câinii!”

„Referitor la Curtea de Apel, de azi. Nu vă temeți! Nu mor caii când vor câinii! Trăim o vreme în care dreptatea se lasă așteptată și pe acest considerent un singur lucru, unul singur, este mai hidos decât hoția: și anume legea fără dreptate.

De aceea, eu le transmit pseudoculților, deținătorii de putere ilegal, azi, în România... un singur lucru. Ați pierdut lupta cu istoria. Punct!”, a declarat Călin Georgescu.