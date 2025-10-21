Liderul suveraniștilor a catalogat întregul haos ca fiind drept o rușine, iar actualul ministru al Apărării trebuie demis imediat. De asemenea, Georgescu a spus că: "Justiția trebuie să clarifice actul de înaltă trădare."

Călin Georgescu: „America a văzut toată debandada și circul mobilizării!”

„Umilirea la mobilizarea rezerviștilor. Vedeți, președintele american - Donald Trump a repetat obsesiv că pacea se face doar prin forță

Adică nu putem avea pace dacă nu ești puternic. Eu completez cu eleganță... că este și respectul pe care îl impui. Cert este un lucru: că am văzut și eu, cum ați văzut și dumneavoastră, circul si penibilitatea mobilizării rezerviștilor din România. Este o rușine.

Numai că au văzut asta și partenerul nostru strategic SUA, au văzut și dușmanii neputința noastră dintr-o organizare militară la nivel național. De aceea, consider că ministrul Apărării Naționale, cât și toți comandanții militari ai acestei acțiuni... trebuiesc demiși imediat. Justiția să clarifice acest act pe care eu îl consider de înaltă trădare. Incompetența are efecte strategice negative.”, a transmis Călin Georgescu.



