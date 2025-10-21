Candidatul interzis de sistem susține că politicienilor de la putere, inclusiv lui Bolojan și Nicușor Dan le lipsește complet omenia și conduc țara fără inimă.

Mai mult decât atât, Călin Georgescu a transmis că se roagă pentru victime să depășească momentele grele.

Călin Georgescu: „Mă rog la Dumnezeu să ajute victimele!”

„Tragedia din București, cartierul Rahova. Orice țară este condusă nu doar cu decizii și declarații oficiale, ci în mod special cu inima. Cel mai scurt verset din Biblie, este următorul: și a plâns Iisus. Vedeți, este un gest simplu, este esența umanității, este puterea de a simți durerea celuilalt.

Reacțiilor oficiale le-a lipsit căldura, ceea ce face vie o țară și o ține împreună. Atunci când se stinge omenia, dintr-o țară nu se mai alege nimic. De aceea omul trăiește cât dăruiește și dăruiește cât trăiește.

Eu regret profund moartea oamenilor în această tragedie. Îi îmbrățișez cu sufletul meu pe cei care suferă astăzi... și mă rog la bunul la bunul Dumnezeu să-i ajute în aceste momente grele și rog tot poporul român să-i ajute pe confrații lor în aceste momente grele.”, a transmis Călin Georgescu.