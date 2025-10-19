Tot ce trebuie să faci este să urmezi pas cu pas instucțiunile de mai jos, iar la final vei obține un papricaș de pui cu găluște cu care o să îi dai pe spate pe cei dragi.

INGREDIENTE

Pentru papricaș

600 g carne de pui

3 buc ceapa alba

60 ml ulei

3 catei de usturoi

1/2 ardei gras rosu

1/2 ardei gras verde

2 rosii

1 lgt rasa de boia de ardei dulce Delikat

sare dupa gust

piper negru Delikat proaspat macinat

patrunjel verde

Galustele pentru papricaș:

50 g unt moale

1 ou mare

100 g faina

sare

MOD DE PREPARARE:

Se spala carnea si se portioneaza, apoi se lasa sa se scurga de apa sau se sterge cu prosoape absorbante. Se lasa deoparte.

Se curata ceapa, se spala si se taie marunt. Intr-o cratita nonaderenta se pune uleiul la incins. Se adauga ceapa, jumatate de lingurita cu sare si se caleste la foc mic, pana devine lucioasa, fara sa se rumeneasca. Se adauga apoi boiaua de ardei dulce Delikat si imediat carnea, intorcandu-se pe toate partile pana ce aceasta se coaguleaza la suprafata. Se toarna 100 ml apa fierbinte si se lasa sa fiarba acoperita la foc mic, amestecandu-se din cand in cand. Daca scade lichidul, se mai adauga cate putina apa fierbinte, ca sa nu se arda ceapa.

Cand carnea este aproape fiarta, se pun ardeiul taiat in fasiute si rosiile decojite si taiate cubulete. Se lasa sa mai fiarba 10-15 minute. Cand este gata, se adauga usturoiul taiat feliute, patrunjelul verde tocat si piperul Delikat proaspat macinat. Se mai toarna apa fierbinte ca sa se formeze un sos mai subtire, se mai adauga sare dupa gust si se mai lasa sa dea cateva clocote.

Galustele: Intr-o farfurie se pune untul moale. Se pune oul si se amesteca impreuna putin. Se adauga faina si un praf de sare si se freaa cu dosul furculitei, circular, pana cand se omogenizeaza compozitia. Daca este prea compacta, se adauga o lingura cu apa rece si se amesteca bine.

Intr-o cratita cu gura larga. se pune apa la fiert impreuna cu o lgt de sare. Cand incepe sa clocoteasca apa, se uda o lingurita si cu ea se ia din compozitie cate o galusca si i se da drumul in apa. Se uda de fiecare data lingurita pentru a nu se lipi compozitia de ea. Se fierb acoperite la foc mic, cca 10-15 minute, pana devin moi. Se verifica cu o furculita daca sunt fierte.

Galustele se scot cu spumiera si se pun in sosul de la papricas doar in momentul in care acesta est gata si cratita a fost luata de pe foc, portivit sursei.