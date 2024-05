Această descoperire a fost dezvăluită de către unul dintre vizitatori, care a subliniat faptul că, pe lângă priveliștea superbă și experiența în general plăcută, prezența viperelor a reprezentat o surpriză neașteptată.

„Priveliștea superbă, cinci stele. Urcat cu mașina, cinci stele. Cetatea închisă, o stea, lift defect, o stea, vipere lângă scări, la plajă, o stea”, a scris turistul.

Această constatare vine în contextul unui șir de nemulțumiri exprimate de turiști după experiența lor la Cetatea medievală Deva. Timpul îndelungat de așteptare și problemele de funcționare ale noii telecabine de pe Dealul Cetății Devei au fost principalele motive de frustrare, după cum au fost evidențiate în recenziile negative postate pe platformele online.

„Funicularul este absolut ineficient, un singur vagon, pe un singur fir, timp de așteptare foarte lung, se formează cozi uriașe. Nicio mențiune despre faptul că Incinta I a Cetății este închisă, se poate vizita doar exteriorul. Nu există afișat program de vizitare. Sus nu există toalete, pe la colțuri e plin de “amintiri” de la cei care le-au căutat. Deși am luat bilet dus-întors la funicular, am preferat să ne întoarcem pe jos, timpul la coada formată ar fi depășit o oră. Nu recomand, mai ales în sezon”, a transmis unul dintre oaspeții recenți ai cetății, într-o recenzie pe Google.

De asemenea, turiștii au fost dezamăgiți de faptul că Incinta I a ansamblului istoric nu este încă deschisă publicului, iar lucrările de reabilitare nu sunt complet finalizate, limitând accesul la anumite zone din cetate.

„Cetatea este foarte frumoasă și relativ bine păstrată, dar mai e loc de îmbunătățiri pe partea turistică, deoarece are potențial uriaș. Am urcat și am coborât cu telecabine, căci ni s-a părut mai convenabil și nu am avut nici prea mult timp ca să urcam la cetate. Sus ne-au întâmpinat zidurile impunătoare ale cetății, foarte bine conservate, dar cetatea era în reabilitare, așa că turul nostru a fost mai mult în curtea exterioară”, a povestit un alt vizitator.

