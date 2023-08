Războiul din Ucraina alarmează tot mai mulți români din localitățile de la granița unde lovesc în fiecare zi bombardamentele rușilor. Localnicii dintro-o comună din jduețul Tulcea spun că le este frică de atacurile rușilor și susțin că unele drone ar fi ajuns chiar pe teritoriul țării noastre. Ministerul Apărării a transmis deja prima reacție după declarațiile localnicilor.

Oamenii din comuna Ceatalchioi sunt foarte îngrijorați că războiul poate oricând ajunge şi la ei. Comuna lor este vizavi de portul ucrainean Izmail. Cele două localităţi sunt despărţite doar de Dunăre.

Localnicii au povestit că la atacul de miercuri dimineaţă le-au trecut dronele ruşilor pe deasupra capetelor: „3-4 drone veneau la fiecare sfert de oră”.

Ei povestesc că li s-au spart geamurile de la case și mai susțin că una dintre dronele rușilor ar fi căzut chiar la ei în pădure.

„Când a ajuns zvonul că drona a căzut pe teritoriul nostru s-a creat panică, pentru că precizia lor nu e mare. Oamenii s-au speriat, s-au spart geamuri, deoarece fiind o zonă mlăștinoasă, unda de șoc s-a propagat foarte puternic, creând impresia unui cutremur. Când s-a văzut că se trag mitraliere, panica a fost foarte mare”, a declarat Tudor Cernega, primarul comunei Ceatalchioi, la un post TV.

„Au bombardat Dunărea. Am zis că e cutremur, apoi că e furtună. Eu am casă aici, la 300, 300 şi ceva de metri, de unde au bombardat Dunărea. Din somn ne-a trezit zgomotul, am zis că e cutremur, apoi că e furtună. Tremurau pământul, casa şi geamurile. Eram în pijama, am şi zis: «A naibii dronă!», şi m-am ascuns după casă.

A tremurat casa, au bubuit geamurile «Dum-dum-dum!» şi în zona asta, unde e portul Izmail, s-au auzit iar 3-4 bubuituri, dar prima oară se auzea bâzâitul de drone, vreo 5-6 veneau şi de acolo, de la vale, am văzut cu ochii mei când au tras ucrainenii cu arme, cu trasoare, că lumina de venea peste Dunăre.

Eu am făcut armata, sunt obişnuit, dar şi la vârstă mea acum, totuşi, la ce am văzut, îmi e teamă, exista riscul să ajungă şi la noi o dronă sau un glonte, că dacă dintr-o elice sau dronă respinsă de antiaeriană vine o bucată, ea vine undeva în picaj şi cade undeva, Doamne fereşte!, la noi, în câmp sau, şi mai rău, în casă. Dar nu avem ce face! Este foarte greu acum aici la noi, acum ziua lucrurile sunt mai calme, dar ne e teamă de alte atacuri. Să nu ne lovească şi pe noi din greşeală", povesteşte săteanul Ion Giuvanovici, potrivit Monitorul de Galaţi.