Din cauza fumului dens care a inundat casa scării 30 de locatari au ieşit din locuinţe, în faţa clădirii.

La scurt timp, la fața locului au intervenit pompierii Detaşamentului Petroşani, care au constatat că incendiul s-a produs între demisol şi parterul imobilului, în camera tehnică a liftului.

Aceştia au localizat şi lichidat incendiul după care evacuat fumul dens, folosind două electroventilatoare utilizate la intervenţii de stingere a incendiilor interioare, pentru a creşte presiunea şi pentru a controla fumul.

„După ce s-au asigurat că ventilarea spaţiului a fost efectuată corect, iar riscul de reaprindere a flăcărilor a fost eliminat, pompierii au permis ca locatarii care s-au autoevacuat să revină în apartamente. Cauza probabilă a declanşării incendiului a fost focul deschis în spaţii închise. În camera liftului, care nu era funcţional de mai mult timp, erau depozitate materiale textile, obiecte de mobilier şi alte deşeuri inflamabile”, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Hunedoara.