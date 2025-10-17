Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Botoșani a transmis că proprietarul maşinii a observat că iese fum din compartimentul motor la scurt timp după ce a vrut să o pornească.

Potrivit reprezentanților instituției, bărbatul a încercat să stingă flăcările, dar nu a reuşit şi a sunat după ajutor, la 112.

"La faţa locului au intervenit pompierii din cadrul Detaşamentului Dorohoi, cu o autospecială de stingere. Aceştia au constatat că maşina ardea în totalitate şi au stins flăcările înainte ca acestea să se extindă la o magazie din apropiere", au precizat oficialii ISU Botoşani.