La un moment dat în timpul misiunii, polițiștii au observat că vine miros de fum de la motor. La scurt timp după a apărut și o flacără vizibilă.

Oamenii legi au reușit să iasa din mașina și să salveze documentele și echipamentele din dotare.

„Ne punem speranța că nu va exista vreun ‘specialist’ care să găsească o vinovăție în sarcina colegilor pentru a identifica un țap ispășitor”, transmite Europol.

