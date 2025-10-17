Autospecială de poliție, distrusă de flăcări în timpul misiunii. VIDEO

O autospecială de poliție a fost distrusă de flăcări în județul Sălaj. Polițiștii au reușit să se salveze din calea focului. Totul a avut loc în timpul unei misiuni.

La un moment dat în timpul misiunii, polițiștii au observat că vine miros de fum de la motor. La scurt timp după a apărut și o flacără vizibilă.

Oamenii legi au reușit să iasa din mașina și să salveze documentele și echipamentele din dotare.

„Ne punem speranța că nu va exista vreun ‘specialist’ care să găsească o vinovăție în sarcina colegilor pentru a identifica un țap ispășitor”, transmite Europol. 

