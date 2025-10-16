Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, incidentul a avut loc pe 28 august 2025, în timpul unei intervenții a polițiștilor de la Secția Rurală Garda de Jos, sprijiniți de un echipaj al Serviciului pentru Acțiuni Speciale (SAS).

A amenințat polițiștii și a încercat să îi lovească intenționat

Anchetatorii spun că, nemulțumit de măsurile luate de oamenii legii, bărbatul ar fi devenit agresiv verbal, amenințând cu moartea doi dintre agenți. În încercarea de a-i intimida, acesta s-ar fi urcat la volan și ar fi accelerat brusc în direcția lor. Polițiștii au reușit să se ferească la timp, evitând impactul.

„În scop de intimidare, inculpatul a adresat amenințări cu moartea și s-a îndreptat cu autoturismul, în mod violent, spre doi polițiști aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, determinându-i pe aceștia să se ferească pentru a nu fi loviți”, se arată în comunicatul Parchetului.

După incident, bărbatul a fost imobilizat de polițiști, scos cu forța din autoturism și încătușat. El a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior a fost pus sub control judiciar pe durata anchetei.

Dosarul a fost înaintat instanței, urmând ca bărbatul să fie judecat pentru ultraj, faptă care presupune amenințarea sau agresarea unui agent de poliție aflat în exercițiul funcțiunii.