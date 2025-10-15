Bărbat încătușat și târât de polițiști în fața casei. Imagini halucinante în Teleorman

Imagini halucinante surprinse de camerele de supraveghere! Un bărbat din Teleorman a fost încătușat si târât de polițiști chiar în fața casei sale.

Mai mult, unul dintre ei ar fi folosit și spray lacrimogen. Informații cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii! 

Un bărbat din Teleorman a fost încătușat și târât de polițiști

Totul ar fi pornit după ce un vecin a sunat la 112 și a reclamat că victima ar fi condus cu viteză sub influența alcoolului și ar fi fost aproape să provoace un accident. 

Autoritățile s-ar fi întors la locuința bărbatului în toiul nopții și i-ar fi cerut să-și predea permisul. 

Acesta a refuzat, iar autoritățile l-au încătușat și l-au dus la spital pentru recoltarea de probe biologice.

 Mai mult, bărbatul susține că oamenii legii l-ar fi amenințat să nu publice imaginile cu incidentul halucinant. 

 