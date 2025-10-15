Mai mult, unul dintre ei ar fi folosit și spray lacrimogen. Informații cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii!

Un bărbat din Teleorman a fost încătușat și târât de polițiști

Totul ar fi pornit după ce un vecin a sunat la 112 și a reclamat că victima ar fi condus cu viteză sub influența alcoolului și ar fi fost aproape să provoace un accident.

Autoritățile s-ar fi întors la locuința bărbatului în toiul nopții și i-ar fi cerut să-și predea permisul.

Acesta a refuzat, iar autoritățile l-au încătușat și l-au dus la spital pentru recoltarea de probe biologice.

Mai mult, bărbatul susține că oamenii legii l-ar fi amenințat să nu publice imaginile cu incidentul halucinant.