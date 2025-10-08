Decizie controversată a instanței! Un preot reținut pentru agresiune sexuală asupra unei minore, plasat sub control judiciar

Decizie controversată a instanței! Un preot din județul Bihor, reținut pentru agresiune sexuală asupra unei minore, a fost plasat sub control judiciar de Judecătoria Oradea, deși procurorii au cerut arest preventiv în cazul său, având în vedere gravitatea faptelor de care este acuzat. Victima este minoră, având doar 10 ani la data comiterii faptelor, susțin surse apropiate anchetei. Infracțiunea s-ar fi produs pe parcursul a doi ani, mai susțin sursele citate. 

Inițial, preotul a fost reţinut pentru 24 ore, iar după expirarea măsurii Judecătoria Oradea l-a plasat sub control judiciar pentru 60 zile, sub acuzaţia de agresiune sexuală în formă continuată, săvârşită asupra unui minor.

În tot acest timp, preotul are interdicţia de a părăsi judeţul fără încuviinţarea prealabilă a judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei.

De asemenea, judecătorul i-a interzis bărbatului să se apropie la mai mult de 50 de metri de locuinţa victimei sale, să comunice cu ea ori cu martorii din cauză. Preotul a contestat măsura, verdictul final urmând să fie pronunţat de Tribunalul Bihor. 

Potrivit unor surse citate de publicația Bihoreanul, victima avea 10 ani când preotul a început să o agreseze, în 2023. Mai mult, aceleași surse susțin că abuzul asupra copilei a continuat vreme de 2 ani, faptele ajungând să fie anchetate abia în februarie 2025. 

 