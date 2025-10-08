Inițial, preotul a fost reţinut pentru 24 ore, iar după expirarea măsurii Judecătoria Oradea l-a plasat sub control judiciar pentru 60 zile, sub acuzaţia de agresiune sexuală în formă continuată, săvârşită asupra unui minor.

În tot acest timp, preotul are interdicţia de a părăsi judeţul fără încuviinţarea prealabilă a judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei.

De asemenea, judecătorul i-a interzis bărbatului să se apropie la mai mult de 50 de metri de locuinţa victimei sale, să comunice cu ea ori cu martorii din cauză. Preotul a contestat măsura, verdictul final urmând să fie pronunţat de Tribunalul Bihor.

Potrivit unor surse citate de publicația Bihoreanul, victima avea 10 ani când preotul a început să o agreseze, în 2023. Mai mult, aceleași surse susțin că abuzul asupra copilei a continuat vreme de 2 ani, faptele ajungând să fie anchetate abia în februarie 2025.