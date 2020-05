Pacientii infectati cu COVID-19 care au primit plasma se simt mai bine, spun medicii

"Nu este o varianta miracouloasa. Este un tratament care e incercat de multa vreme de mai bine de 100 de ani. S fost incercat in diverse infectii, acum este folosit in COVID-19 in mai multe tari din Europa si din lume. S-a inceput si in Romania de o saptamana", a afirmat, astazi, la Realitatea PLUS, Adrian Marinescu, medic primar boli infecțioase Matei Balș.

Potrivit lui Marinescu, acest tratament este indicat "pacientului critic, din Terpie intensiva", pentru care orice tratament poate fi o sansa in plus. "Sigur ca primeste acest pacient intotdeauna si alte terapii, lucrurile merg impreuna", a mai spus Marinescu.

Unul dintre donatori este chiar un medic infectat, care a învins boala si a vrut să îi ajute și pe ceilalți bolnavi în stare critică.

"Motivatia gestului este simpla: m-am considerat norocos ca am facut forma cea mai usoara a acestei boli. Drept urmare, am considerat ca trebuie sa dau ceva in schimb, sa ajut cumva, si asta a fost modalitatea prin care am zis ca pot sa ajut", a afirmat Cristian Onia, medic donator de plasmă.

Medicul susține insa că este foarte important ca numărul donatorilor să crească deoarece nu toți sunt eligibili.

"Peste doua saptamani voi merge din nou sa donez. Asa este procedura. Fac un apel catre toti potentialii donatori de sange si alti compusi din sange: este foarte important, sangele poate salva vieti, drept urmare ii sfat pe toti sa doneze", a mai spus Cristian Onia.

Recoltarea de plasmă de la cei vindecați și externați a început de săptămâna trecută în Centrele de Transfuzii din București, Timișoara și Iași. În Capitală, numărul donatorilor crește în fiecare zi.

"Saptamana aceasta au donat trei donatori luni , trei marti si astazi avem sapte programari, maine tot sapte, din fericire am intrat asa intr-un ritm cu programarile", a spus Doina Gosa, director Centrul de Transfuzii București.

Ea a precizat ca oamenii receptivi, sunt dorinici sa doneze plasma. "Au sunat cei de spatamana trecuta sau s-au inregistrat pe Facebook intr- un regsitru. Acum am primis si lista cu pacientii vindecati de la spitale si asa ne permitem sa facem mai multe programari", a mai spus aceasta.

Potrivit medicilor, fiecare pacient critic are nevoie de trei doze de plasmă. Toți pacienții vindecați care vor să doneze sunt verificați înainte pentru a le testa nivelul anticorpilor din sânge.