Șeful Executivului a precizat că, din punctul său de vedere, aparatul bugetar este supradimensionat și s-ar putea să urmeze reduceri de personal.

Reduceri de personal în instituțiile supradimensionate

Întrebat la Antena 3 dacă vor fi concedieri de personal odată cu implementarea celui de-al doilea pachet de măsuri, Bolojan a confirmat această posibilitate. „E foarte posibil să avem reduceri de personal" acolo unde aparatul bugetar este supradimensionat, a afirmat premierul, conform news.ro.

„Din punctul meu de vedere, în multe instituții avem personalul supradimensionat, inclusiv în administrația publică locală și acolo unde numărul de angajaților depășește calculul corect, e foarte probabil să avem reduceri de personal", a explicat Bolojan.

Referitor la riscul ca, în urma reducerilor, să rămână în funcții persoanele cu relații, premierul a oferit asigurări că acest lucru nu se va întâmpla, deoarece conducătorii instituțiilor vor fi trași la răspundere pentru performanțele organizațiilor pe care le conduc, promite el.

Bolojan a dezvoltat o explicație detaliată a mecanismului care previne favoritismul: „Dacă cei care organizează concursuri nu o fac în mod responsabil sau au capacitate de manevră, se pot întâmpla astfel de lucruri. Din experiența mea personală, și am explicat asta atunci când numărul de angajați într-o instituție este calculat în mod corect, când fiecare are o normă standard, când se fac reducere de personal, șansa să se facă în mod corect este foarte mare dacă acest număr este calculat corect".

Angajații competenți rămân

Premierul a explicat logica economică ce determină păstrarea angajaților performanți: „Pentru că chiar dacă, să spunem, cel care organizează concursul, directorul și personalul adiacent acestuia ar vrea sau ar putea să facă, să spunem, un concurs care este incorect, dacă nu au cui să redistribuie sarcinile, vor avea grijă să-i țină pe angajații buni, pentru că altfel, ținând un angajat care nu-și face datoria, cineva va trebui să lucreze pentru el și atunci șeful va trebui să lucreze pentru el, pentru că nu are cum să mai repartizeze munca".

Bolojan a subliniat că, atunci când se vor face reduceri de personal, „vor rămâne în instituții oamenii muncitori".

„Din punctul meu de vedere, un lucru important este că atunci când dimensionezi numărul de angajați într-o instituție publică, că este centrală, că este locală, să-l calculezi corect și oamenii raționali știu că dacă faci asta, atunci trebuie să-i ții pe oamenii care sunt buni, pentru că altfel nu-ți poți face treaba și vei ajunge să răspunzi pentru faptul că instituția ta nu livrează serviciile către cetățeni așa cum se cuvine", a argumentat premierul.

Diferențele între administrația locală și cea centrală

Bolojan a făcut o distincție importantă între responsabilitatea la nivel local și cea de la nivel central: „În plan local, e cu atât mai mare presiunea, pentru că acolo cetățeanul identifică exact vinovatul, adică primarul în primul rând, sau președintele de Consiliul Județean. La nivel central, răspunderea este disipată și acolo riscul să se întâmple astfel de lucruri este mai mare, pentru că nu există unul responsabil pe care să-l sesizeze exact cetățeanul".

Declarațiile premierului vin în contextul pregătirii celui de-al doilea pachet de măsuri guvernamentale, care vizează eficientizarea administrației publice și optimizarea cheltuielilor bugetare.