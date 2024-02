Cu toţii ştim că urzicile sunt extrem de sănătoase şi că ele conţin multe vitamine (A, B2, C, K), un număr mare de amnioacizi, săruri minerale (calciu, magneziu, fier, siliciu, etc), substanţe proteice, acid pantoteic, acid folic, amine, cetone, etc. Însă, ceea ce nu ştim este că au şi o listă lungă de contraindicaţii.