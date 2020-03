Oreste: La “tete a tete-ul” dintre Erdogan și presedintele rus, sala a fost dominata de statuia Împărătesei Ecaterinei, cea care a zdrobit armatele otomane

Iată ce a scris Oreste pe Facebook despre întâlnirea dintre Erdogan și Putin:

"Dimensiunea simbolica a Războiului Hibrid este dominata evident de Federația Rusa



Regia punerilor in scena a întâlnirilor complicate dinte Vladimir Putin și omologii lui, cu care are relații tensionate poate fi o lecție de simbolism geopolitic pentru toată lumea. Ne amintim cum a fost primită Angela Merkel, la Kremlin, știind de frica ei teribila față de câini, Putin a așteptat-o in birou, flancat doi dogi uriași. Ieri la “tete a tete-ul” dintre Erdogan și presedintele rus, sala a fost dominata de statuia Împărătesei tuturor Rusiilor, Ecaterina cea Mare, cea care a zdrobit armatele otomane in secolul al XVIII-le-a.



În iulie 1774, după șase ani de război cu Turcia, se semnează Tratatul de pace de la Kuciuk-Kainargi. Rusia obține fortărețele de pe malul Mării Azov, protectoratul asupra Hanatului Crimeii, Kabarda și stepa dintre Bug și Nistru, accesul la Marea Neagră și la Marea Egee, o despăgubire de război de patru milioane și jumătate de ruble și dreptul de a veghea asupra libertății religioase a supușilor creștini ai sultanului.



Tratatul lasă Rusiei întregul teritoriu situat între Bug și Nistru, recunoaște oficial că regiunile Crimeea și Otsakov sunt rusești și confirmă acordurile de la Kuciuk-Kainargi.



Astfel Erdogan a primit de înțeles, in modul subtil care caracterizează politica externa a Kremlinului, ca “ cea a fost, mai poate fi!”"