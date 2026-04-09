Discurs elogios: „Adevăratul lider privește la generații”

Într-o intervenție pentru publicația maghiară Magyar Nemzet, Kelemen Hunor a făcut o declarație amplă în care îl laudă pe Viktor Orbán și viziunea sa politică:

„Cine privește înainte cu un an, seamănă grâu - acest lucru este necesar. Cine privește înainte cu 10 ani, plantează un pom fructifer - și pomul fructifer este necesar. Cine privește înainte cu o generație, naște copii, crește copii. Dar adevăratul lider, care poate ține o națiune laolaltă, privește înainte la generații, întărește sufletul națiunii și o protejează. De aceea, marea majoritate din Transilvania îl susține pe Viktor Orbán!”

Liderul UDMR a continuat seria declarațiilor favorabile, subliniind măsurile adoptate de guvernul de la Budapesta în sprijinul comunităților maghiare din afara granițelor:

„El a modificat constituția și a adoptat o lege astfel încât cei care au rămas blocați în afara granițelor Ungariei după 1918 să poată primi cetățenia maghiară. Aceasta este o schimbare de paradigmă în politica națională. La urma urmei, împreună suntem mai puternici și împreună ne putem asuma responsabilitatea pentru viitorul nostru oriunde trăiește poporul maghiar, și acest lucru este corect”

Campanie agresivă pentru votul prin corespondență

În paralel cu discursul public, UDMR a declanșat o campanie amplă de mobilizare a alegătorilor din Transilvania pentru alegerile parlamentare din Ungaria programate pe 12 aprilie. Potrivit unei investigații realizate de portalul Transtelex, organizația a pus la punct mecanisme locale pentru a colecta cât mai multe voturi prin corespondență.

Obiectivul este clar: valorificarea celor aproximativ 311.000 de alegători din Transilvania înregistrați pentru acest tip de vot, astfel încât majoritatea opțiunilor să ajungă către Fidesz.

Kelemen Hunor nu și-a ascuns opțiunea politică nici într-o declarație acordată platformei Maszol:

„Îi încurajez pe toți să voteze și să fie atenți să nu greșească… Și dacă mă întreabă cu cine votez, e clar că voi vota pentru lista Fidesz–KDNP”

„Asistență” organizată până în detaliu

Metodele folosite diferă de la o zonă la alta, neexistând un sistem unitar, însă scopul este același peste tot: maximizarea voturilor. Liderii locali ai UDMR organizează puncte de colectare, amplasează containere speciale și trimit voluntari pe teren.

În unele cazuri, procesul merge și mai departe. Conform relatărilor citate, reprezentanți ai formațiunii merg direct la domiciliul alegătorilor, îi ajută să completeze formularele și preiau ulterior plicurile pentru a le trimite mai departe.

Acest tip de „serviciu complet” apare pe fondul unei experiențe anterioare: la alegerile precedente, aproximativ 50.000 de voturi prin corespondență au fost invalidate din cauza completării incorecte.

De această dată, UDMR încearcă să evite orice pierdere, organizând o rețea extinsă de sprijin pentru alegători.

