În total au fost realizate 14 percheziții la domicilii și la sediile unor companii din România și Bulgaria, pentru strângerea de probe. Măsuri de anchetă au fost luate și în Austria și Regatul Unit. Șapte persoane vor fi aduse la sediul EPPO din București pentru a fi informate cu privire la statutul lor de suspecți.

Potrivit anchetei, beneficiarii proiectelor ar fi prezentat între 2020 și 2024 documente false sau inexacte autorităților de gestionare din România, inclusiv oferte fictive privind bugetele și dovezi false privind contribuția și capacitatea financiară proprie.

„Se înțelege că aceleași fonduri au fost utilizate în mod repetat pentru ambele proiecte pentru a crea aparența de soliditate financiară”, arată comunicatul EPPO. Sumele ar fi fost transferate temporar în conturile beneficiarilor doar pentru a genera extrase bancare justificative, prin care aceștia au obținut ilegal finanțare din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), în valoare totală de 7,5 milioane de euro deja plăți efectuate.

De asemenea, ancheta indică faptul că unul dintre proiecte ar fi fost implementat ilegal cu sprijinul unui funcționar public care ar fi certifica informații false în rapoartele de vizită la fața locului, permițând astfel prelungirea contractului de finanțare. În realitate, echipamentele prevăzute în contract nu ar fi fost niciodată achiziționate.

Beneficiarii ar fi creat apoi circuite financiare complexe la nivel național și internațional pentru a deturna fondurile în interes propriu.

Faptele cercetate ar putea constitui infracțiuni de fraudă, fals și spălare de bani.

Investigația EPPO a fost sprijinită de mai multe structuri, inclusiv Direcția de Operațiuni Speciale a Poliției Române, Serviciile de Investigare a Criminalității Economice din București și Prahova, Serviciul de Investigații Criminale Bistrița-Năsăud, Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei, Departamentul de Luptă împotriva Fraudei (DLAF), precum și de Serviciul Național de Investigații și Direcția Generală pentru Combaterea Crimei Organizate din Bulgaria.