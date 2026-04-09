Judecătoria Focșani respingând joi, ca nefondată, cererea de eliberare condiționată.



Solutia pe scurt: În baza art. 587 alin. (2) C.proc.pen. raportat la art. 100 alin. (1) C.pen., respinge ca neîntemeiată cererea de liberare condiţionată, formulată de petentul-condamnat VÂLCOV DARIUS BOGDAN, deţinut în Penitenciarul Focşani. Fixează termen de reiterare a cererii de liberare condiţionată 6 luni, de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, după expirarea căruia poate fi reînnoită cererea sau poate fi formulată propunere de liberare condiţionată. Ia act că petentul-condamnat a fost asistat de avocat ales. În baza art. 275 alin. (2) C.proc.pen., obligă petentul-condamnat la plata către stat a sumei de 200 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat. Cu drept de contesta?ie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată astăzi, 9.04.2026, prin punerea soluției la dispoziţia petentului-condamnat şi procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

Darius Vâlcov a solicitat eliberarea condiționată într-o cauză aflată pe rol începând din 16 martie, potrivit Agerpres.



În noiembrie anul trecut, pedeapsa de șase ani primită de fostul ministru a fost redusă la cinci ani, în urma apelării la o cale extraordinară de atac - recursul în casație. Astfel, fapta de trafic de influență s-a prescris, iar Vâlcov a rămas doar cu o pedeapsă de cinci ani pentru spălarea banilor.



Condamnat definitiv în mai 2023, Darius Vâlcov a fugit în Italia înainte de pronunțarea sentinței, dar a fost extrădat în august 2023.



Darius Vâlcov a mai avut două dosare de corupție pe rolul instanțelor, reușind să scape de ele.