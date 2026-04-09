Fostul ministru de Finanțe Darius Vâlcov rămâne în spatele gratiilor

Darius Vâlcov la extrădarea în România - 2023 (foto: Inquam/Octav Ganea)
Darius Vâlcov, fost ministru al Finanțelor și primar al Slatinei, rămâne în spatele gratiilor. Judecătoria Focșani a respins ca neîntemeiată cererea de liberare condiționată, formulată de Vâlcov, deținut în Penitenciarul Focșani. Decizia nu este definitivă.

Judecătoria Focșani respingând joi, ca nefondată, cererea de eliberare condiționată.

Solutia pe scurt: În baza art. 587 alin. (2) C.proc.pen. raportat la art. 100 alin. (1) C.pen., respinge ca neîntemeiată cererea de liberare condiţionată, formulată de petentul-condamnat VÂLCOV DARIUS BOGDAN, deţinut în Penitenciarul Focşani. Fixează termen de reiterare a cererii de liberare condiţionată 6 luni, de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, după expirarea căruia poate fi reînnoită cererea sau poate fi formulată propunere de liberare condiţionată. Ia act că petentul-condamnat a fost asistat de avocat ales. În baza art. 275 alin. (2) C.proc.pen., obligă petentul-condamnat la plata către stat a sumei de 200 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat. Cu drept de contesta?ie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată astăzi, 9.04.2026, prin punerea soluției la dispoziţia petentului-condamnat şi procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

Darius Vâlcov a solicitat eliberarea condiționată într-o cauză aflată pe rol începând din 16 martie, potrivit Agerpres.

În noiembrie anul trecut, pedeapsa de șase ani primită de fostul ministru a fost redusă la cinci ani, în urma apelării la o cale extraordinară de atac - recursul în casație. Astfel, fapta de trafic de influență s-a prescris, iar Vâlcov a rămas doar cu o pedeapsă de cinci ani pentru spălarea banilor.

Condamnat definitiv în mai 2023, Darius Vâlcov a fugit în Italia înainte de pronunțarea sentinței, dar a fost extrădat în august 2023.

Darius Vâlcov a mai avut două dosare de corupție pe rolul instanțelor, reușind să scape de ele. 