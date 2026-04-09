Decizia vizează sistemul gestionat de Selective Service System, instituția care deține baza de date a persoanelor ce pot fi chemate sub arme în cazul unei urgențe naționale.

Înrolare automată în loc de responsabilitate individuală

Potrivit noilor reguli, bărbații americani între 18 și 25 de ani nu vor mai trebui să se înregistreze manual. Sistemul va colecta automat datele necesare din surse federale, eliminând procedura clasică de înscriere voluntară, scrie The Hill.

Propunerea a fost înaintată la finalul lunii martie către Office of Information and Regulatory Affairs și se află în prezent în analiză, înainte de adoptarea finală.

Măsura este prezentată oficial ca o simplificare a procesului administrativ și o modalitate de reducere a costurilor, însă schimbarea ridică și întrebări legate de contextul geopolitic actual.

Context tensionat și temeri privind mobilizarea

Decizia vine într-o perioadă în care discuțiile despre securitate și mobilizare militară reapar în spațiul public, pe fondul tensiunilor internaționale, inclusiv conflictul cu Iranul, aflat într-un armistițiu fragil.

Întâlnire cu scântei între Donald Trump și Mark Rutte. Președintele SUA pune presiune pe aliați pentru securizarea Strâmtorii Ormuz

Administrația de la Washington încearcă să tempereze îngrijorările. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că reintroducerea serviciului militar obligatoriu nu face parte din planurile actuale.

În același timp, președintele Donald Trump ar păstra toate opțiunile deschise, fără a exclude scenarii viitoare, în funcție de evoluția situației internaționale.

De la Vietnam la prezent: evoluția sistemului

După încheierea Războiul din Vietnam, Statele Unite au renunțat la recrutarea obligatorie, trecând în 1973 la o armată exclusiv voluntară.

Ulterior, în 1980, administrația Jimmy Carter a reactivat sistemul de înregistrare pentru eventuale situații de urgență, însă fără a reintroduce serviciul militar obligatoriu. O astfel de decizie ar necesita aprobarea Congresului.

Astfel, chiar dacă noul sistem automatizează înregistrarea, nu implică în sine revenirea la recrutarea obligatorie, cel puțin în acest moment.

Consecințe serioase pentru cei care nu respectă legea

Obligația de înregistrare rămâne strictă. Cei care nu se conformează riscă sancțiuni severe, printre care pierderea accesului la ajutoare financiare federale, restricții în angajarea în instituții publice și amenzi care pot ajunge până la 250.000 de dolari.

În unele cazuri, pedeapsa poate include chiar închisoare de până la cinci ani. Pentru persoanele aflate în proces de obținere a cetățeniei, miza este și mai mare, întrucât nerespectarea obligației poate duce la pierderea acesteia.

Femeile rămân în afara sistemului

Noua regulă se aplică exclusiv bărbaților. Deși au existat inițiative legislative pentru extinderea obligației și asupra femeilor, acestea au fost respinse în mod repetat înainte de a ajunge la votul final.

Conform noilor prevederi, înregistrarea automată va avea loc în termen de 30 de zile de la împlinirea vârstei de 18 ani.

Un pas tehnic cu implicații majore

Deși este prezentată ca o reformă administrativă, schimbarea reflectă o tendință mai amplă: pregătirea mai eficientă a statului american pentru situații de criză. Într-un climat internațional tot mai instabil, astfel de măsuri capătă o semnificație mult mai profundă decât simpla digitalizare a unui registru.

Trump ar putea reloca trupe în România din statele europene care nu au cooperat în războiul din Iran