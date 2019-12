Orban aruncă dublarea alocațiilor în brațele lui Iohannis

Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, referitor la dublarea alocaţiilor pentru copii decisă de deputaţi, că are încredere în preşedintele Klaus Iohannis că va lua o decizie bună, adăugând că PNL a atras deja atenţia că PSD "a adus România pe marginea prăpastiei" prin măsurile luate în timpul guvernării.



Întrebat de jurnalişti despre decizia dublării alocaţiilor pentru copii, Orban a răspuns: "Avem încredere în preşedintele nostru, că de aia l-am susţinut, are discernământul şi aparatul de analiză necesar şi suntem convinşi că decizia pe care o va lua va fi una bună. Am atras atenţia ca parlamentarii PSD să nu îşi mai bată joc de România. Şi aşa au adus România pe marginea prăpastiei, au creat dezechilibre majore la nivel economic, au creat o neîncredere la nivelul investitorilor şi oamenilor de afaceri în puterea guvernamentală şi au făcut praf sistemele publice mari, sistemul de sănătate, sistemul educaţiei", a spus premierul, într-o conferinţă de presă la Timişoara.



Orban le-a cerut parlamentarilor PSD să nu continue pe această linie, amintind că PNL a "preluat" ţara cu un "deficit extrem de mare".



Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, proiectul de lege iniţiat de PSD privind dublarea alocaţiilor pentru copii.