București și Cluj-Napoca, peste media europeană

Datele arată că PIB-ul per capita al Capitalei României se ridică la 87.400 PPS, adică mai mult decât dublu față de media UE, care a fost de 38.100 PPS în 2023. Această valoare depășește nivelul înregistrat în orașe precum Roma, Madrid sau Milano. În Cluj-Napoca, puterea de cumpărare este de 43.500 PPS, situând municipiul tot peste media europeană.

Diferențele la nivel național

Situația se schimbă însă când se analizează întreaga țară. Cele mai mici valori ale PIB-ului pe cap de locuitor se înregistrează în majoritatea orașelor din România și Bulgaria. De asemenea, o regiune din Ungaria a ajuns să aibă activitatea economică sub 15.000 PPS pe locuitor, semnificativ sub media europeană.

Top-ul regional european

În Europa, cele mai ridicate valori ale PIB-ului pe cap de locuitor au fost raportate în Dublin, cu 139.500 PPS, și în regiunea South-West din Irlanda, cu 137.300 PPS. La polul opus se află insula Mayotte, teritoriu francez aflat aproape de Madagascar, unde PIB-ul pe cap de locuitor a fost de doar 10.500 PPS.

Contextul european al PIB-ului pe cap de locuitor

Comparativ cu anul precedent, 2022, când PIB-ul mediu pe locuitor în UE era de 36.000 PPS, valoarea din 2023 de 38.100 PPS indică o creștere moderată la nivel european. Aceasta arată că, deși anumite orașe românești au depășit media europeană, inegalitățile economice între regiuni rămân evidente.

