LIVE TEXT - Conferință de presă

Anca Alexandrescu:

„Nu este o candidatură contra PSD, ci a puterii actuale care a anulat alegerile. A venit momentul ca toți cetățenii care sunt împotriva puterii, după cum a spus și dl Georgescu, să facă ceva. Este ceea ce fac de 6 ani la Realitatea Plus în calitate de moderator. Cred că ne dorim cu toții o Românie pe primul loc, iar acum îmi doresc un București pe primul loc.

În acest moment Bucureștiul este pe primul loc la tot ce este rău, cred că toți cetățenii Bucureștiului își doresc să se mândrească cu capitala lor și când se duc în capitalele lumii să se mândrească că capitala lor arată mai bine.

Cred că mesajul domnului Georgescu de aseară nu a fost înțeles, le recomand să îl citească încă o dată, eu nu sunt Drulă și nu am nevoie de proptelе. Relația mea cu familia Georgescu este una de prietenie, iar eu niciodată nu i-aș cere domnului Georgescu așa ceva.

O relație de prietenie este o relație de prietenie. Dacă domnul Georgescu a făcut această declarație, dânsul așteaptă de la cei care l-au susținut să facă ceva. Acum așteaptă de la cetățenii care gândesc la fel ca noi să se implice și să schimbe ceva.

Eu tot ceea ce am făcut pentru domnul Georgescu și pentru mișcarea suveranistă și pentru AUR și pentru toți românii care iubesc această țară am făcut-o din suflet și din credință.”

LIVE TEXT

George Simion:

„Vreau să menționez anumite lucruri pentru românii care au votat la prezidențiale, parlamentare și europarlamentare și care, pe bună dreptate, nu mai au încredere în procesul electoral și democratic din România. AUR este prima în preferințele românilor, iar în alegerea pe care am făcut-o pentru București, Buzău și celelalte localități a trebuit să dăm dovadă de responsabilitate față de mișcarea pe care o reprezentăm și pe care o conducem din punct de vedere politic, cea suveranistă.

Cu toate că avem în interiorul AUR oameni capabili, care s-ar fi achitat cu brio de sarcina unei candidaturi, am preferat să renunțăm la alegerea unui membru AUR pentru cel mai bine clasat om din zona AUR, conservatoare și patriotică. Este un sacrificiu, este un lucru pe care l-am făcut și în decembrie, cu ocazia celui de-al doilea tur de scrutin anulat. Avem o responsabilitate față de mișcarea suveranistă, iar mai presus de asta avem o responsabilitate față de poporul român.

Bucureștenii au de ales la alegerile din București între trei candidați ai guvernului. Actuala guvernare, care a anulat alegerile, și-a pus trei candidați – trei fațete diferite ale sistemului. Dacă ajungeam să segmentăm votul pe zona suveranistă, eram considerat trădător. Nu neg, pot să fiu trădat, dar niciodată nu voi fi trădător, nici măcar prin greșeală.

De aceea, alegerea AUR pentru o candidatură cu șanse a poporului român, a tuturor celor nemulțumiți, a celor care vor să pună cruce caracatiței și grupurilor mafiote care sunt, în acest moment, înșirate la Primăria Municipiului București, dar și la nivelul statului român, este doamna Anca Alexandrescu.”

Anca Alexandrescu:

„Eu sunt Anca, și împreună o să câștigăm Bucureștiul.

Eu sunt Anca, și împreună o să dăm lovitura de grație acolo unde îi doare cel mai tare: la statul paralel. La asta m-am priceput cel mai bine în ultimii 6 ani.

Eu sunt Anca și voi pune Bucureștiul pe primul loc, acolo unde merită.

Vreau să vă mulțumesc tuturor, în special pentru votul din această seară, votul în unanimitate. Vreau să mulțumesc domnului Piperea, domnului Peiu, tuturor specialiștilor din AUR care au scris acest program într-un timp foarte scurt, domnului Doan Dian Popescu, Mihai Enache și toți ceilalți cu care împreună am lucrat. Vor fi mulți deranjați de candidatura mea, de altfel vedeți că este o tulburare atât la partidele care sunt la putere, cât și pe cei pe care îi deranjează că valul suveranist să fie unit până la capăt.



Este singura noastră șansă să facem ceea ce dorește Călin Georgescu, și anume să învingem sistemul.

Domnul Georgescu are un mesaj pe care l-a dat și la alegerile prezidențiale și ne-a spus foarte clar: „Va trebui să nu mai stați în fața televizoarelor, în fața conturilor de Facebook, și să faceți ceva pentru a schimba sistemul.” Asta facem noi astăzi prin această candidatură, voi fi trup și suflet pentru cei care mă vor alege, voi scoate bani și din piatră seacă, și 100% vom pune Bucureștiul pe primul loc așa cum merită. Astăzi Bucureștiul este pe primul loc la cele mai rele lucruri.

Știu că le dăm fiori și celor de la PSD plus USR, pentru că ei se confundă, am văzut ce PSD-ul s-a USR-izat și am văzut că sunt îngrijorați și și-au unit banii și puterea împotriva noastră și în special împotriva mea. I-am văzut câți bani au băgat în campania electorală.

Vreau să vă spun de la început că voi avea o campanie modestă, nu voi da bani la presă din principiu, nu voi avea afișe uriașe în tot orașul, voi merge să vorbesc împreună cu dumneavoastră, cu oamenii, să le vedem toate problemele, dincolo de problemele pe care noi deja le-am identificat, să discutăm cu ei și să le rezolvăm. Și credeți-mă că, deși din punct de vedere politic consiliul general poate că nu va fi de acord cu ceea ce noi vom propune, cu siguranță îi voi avea pe bucureșteni.

Îi voi pune pe toți la masă și vom face împreună cu bucureștenii tot ceea ce merită. Cetățenii bucureșteni trebuie să aibă același nivel de trai, același confort în București, nu în sectorul 1 să trăiască bine și în sectorul 5 să trăiască rău, nu să aibă unii deszăpezire și alții nu, nu să aibă unii gunoiul gratuit și alții nu. I-am văzut pe toți candidații, nu voi ataca pe nimeni, este foarte bine că au făcut lucruri pentru că pentru asta au fost aleși.

Nu este meritul lor, sunt banii celor care i-au ales și puteau să facă și mai mult de atât. Să faci cu bani publici e ușor. Eu vă promit că împreună cu echipa pe care o voi avea, formată din specialiști AUR și din alți specialiști, vom aduce bani Bucureștiului și nu vom folosi banii publici așa cum fac ei astăzi.

Vă mulțumesc încă o dată, voi fi în stradă alături de bucureșteni începând din această săptămână, și vom învinge, sunt sigură.”

Petrișor Peiu:

„Suntem peste Madrid, peste Lisabona, peste Atena de departe, peste Roma, peste Berlin, Praga, Bratislava, Varșovia și Budapesta. Ceea ce înseamnă că, dacă vom compara cum arată aceste capitale, cum este viața în aceste capitale și cum arată Bucureștiul și cum este viața în București, vom constata o discrepanță uriașă.

Cu alte cuvinte, vremea primarilor care plantau panseluțe a trecut și avem nevoie de un primar care are o viziune despre București.

Chiar dacă mandatul pe care îl alegem acum să îl dăm unui primar sau altuia este mai mic de 3 ani, noi vrem să avem un primar care să aibă o viziune de 20-25 de ani. Vrem să transformăm Bucureștiul într-o capitală prosperă și sigură. Avem direcții pentru 2028 și pentru 2050.

Ca politici-cheie, vom pune accent pe facilitarea rezidenților. Ne dorim dezvoltarea educației, culturii, modernizarea infrastructurii, consolidarea rolului economic și regional al capitalei.

Finalizarea rețelelor magistrale și secundare de termoficare, transformarea Bucureștiului în producător de gaze, unificarea transportului, demararea lucrărilor pentru un nou aeroport.”