Pleacă sau nu Bolojan acasă? Zile decisive pentru premier

Conform surselor Realitatea PLUS, opoziția a adunat semnăturile necesare pentru inițierea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, în frunte cu Ilie Bolojan.

„Sunt încă la Senat, lucrez cu senatorii și deputații și colegii de la AUR. Le mulțumesc încă o dată pe această cale că au ajutat la depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului USR, Bolojan. Moțiunea de cenzură se numește „România nu este de vânzare, fără progresiști la guvernare”. Inițial, am vrut să spunem fără USR la guvernare, dar se pare că progresiștii nu sunt numai USR-iști, ci sunt și la PNL, sunt și la PSD și la UDMR. Am discutat cu colegii mei, în primul rând eșecul în gestionarea sistemului de sănătate este foarte clar. Guvernul progresist Bolojan a tratat sănătatea românilor nu ca pe o prioritate, ci ca pe un experiment contabil. A tăiat personal, a tăiat bugete, a tăiat spitale, dar domnul Bolojan n-a tăiat suferința.”, a declarat Ninel Peia, liderul Grupul „Pace întâi România”, în direct la Realitatea PLUS.

„În spitalele din România, cum spuneau și colegii mei de la AUR, colegii din opoziție, domnul senator Peiu, domnul senator Plăeșu, nu se mai aud pașii medicilor, ci ecoul lipsei lor, nu se mai vede grija, ci epuizarea, nu se mai oferă tratament, ci timp de așteptare.

În acest moment avem 119 semnături din partea opoziției parlamentare. Minimul necesar este de 116 semnături. Vă fac și un anunț: printre cei 119 există și un parlamentar afiliat grupului PSD de la Camera Deputaților, se numește Victor Ponta, fostul prim-ministru al României.

Am discutat cu foarte mulți parlamentari și de la PSD și de la PNL, abia așteaptă să fie depusă moțiunea de cenzură. Am trimis și o scrisoare deschisă tuturor primarilor din România, ieri seară. Am primit feedback-uri foarte bune și primarii deja fac presiuni asupra conducerilor partidelor. Vineri la 12:00 vom depune moțiunea de cenzură pentru a ne încadra în termen și săptămâna viitoare, marți sau miercuri, să fie dezbătută în Parlament și bineînțeles conducerile PNL și PSD au de luat o hotărâre foarte importantă: dacă acest Guvern pleacă acasă, după ce a făcut foarte mult rău, sau dacă nu pleacă. Cei care sunt împotriva acestei moțiuni înseamnă că și-au trădat electoratul și vor dispărea exact cum a dispărut și PNȚCD și CTR și PDL. Totul depinde de alegerile de la București. Despăducherea trebuie să înceapă de la București cu victoria Ancăi Alexandrescu și apoi victorii în toată țara.”, a adăugat senatorul Ninel Peia.