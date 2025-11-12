Plățile către candidații care au obținut cel puțin 3% din voturi au fost efectuate în această săptămână, după verificarea documentelor justificative și a sursei sumelor utilizate. Pragul de 3% este prevăzut de lege pentru rambursarea cheltuielilor din finanțare privată. Fondurile au devenit disponibile după rectificarea bugetară aprobată de Guvern pe 1 octombrie.

Împrumuturile versus donațiile

Raportul de venituri și cheltuieli depus la AEP arată că Nicușor Dan a beneficiat de 57,3 milioane de lei sub formă de împrumuturi și 3,6 milioane de lei sub formă de donații. Împrumuturile au fost contractate legal, prin notar, și vor fi restituite creditorilor după virarea banilor de la Autoritate. Administrația Prezidențială a precizat că „din suma rambursată vor fi restituite împrumuturile acordate pentru susținerea campaniei, iar instituția nu are cunoștință de existența vreunui creditor care să fi renunțat la recuperarea banilor”.

Donațiile, în schimb, rămân la dispoziția președintelui, care va decide ulterior destinul acestora. „Suma va fi păstrată în contul bancar până la luarea unei decizii”, a precizat Administrația Prezidențială, adăugând că Nicușor Dan intenționează să doneze banii pentru cauze civice.

Declarațiile președintelui privind donațiile

În iulie, Nicușor Dan declara că, în eventualitatea rambursării integrale a cheltuielilor de campanie, va dona sumele provenite din donații pentru „a stimula cauze civice”. Președintele a subliniat atunci necesitatea sprijinirii organizațiilor care monitorizează activitatea autorităților și solicită informații publice, pentru a întări controlul civic asupra instituțiilor statului.

Motivul nerambursării parțiale

Potrivit informațiilor obținute de HotNews, o parte din cheltuielile declarate de echipa de campanie a președintelui nu au fost rambursate din cauza unor „donații neconforme” și a unor „materiale de propagandă neconforme”. Controlul de legalitate efectuat de AEP a evidențiat probleme legate de lipsa unor elemente de identificare în cazul unor donatori și de nerespectarea normelor privind promovarea electorală.

Raportul complet al AEP a fost transmis Administrației Prezidențiale, care a confirmat că va contesta decizia: „Decizia de nerambursare va fi contestată în instanță potrivit prevederilor și procedurilor legale în vigoare”, se arată în răspunsul oficial.

Cheltuielile totale ale campaniei

Nicușor Dan a utilizat 40,5 milioane de lei în primul tur al alegerilor și 20,5 milioane de lei în turul al doilea. În perioada de precampanie, acesta a primit donații de 9,5 milioane de lei, dintre care a cheltuit 7 milioane. Sumele din donațiile cheltuite în precampanie nu pot fi rambursate conform legii.

