OMV Petrom a semnat un acord pentru achiziţionarea mai multor proiecte pentru construcţia de parcuri fotovoltaice în judeţul Teleorman, cu o putere instalată de aproximativ 710 MW, se arată în raportul transmis de companie Bursei de Valori Bucureşti.

Proiectele sunt dezvoltate de compania daneză Jantzen Renewables ApS, iar finalizarea tranzacţiei este estimată pentru trimestrul al doilea al anului viitor, când proiectele vor ajunge la stadiul "gata de construit ("ready-to-build").

Parcurile fotovoltaice se vor număra printre cele mai semnificative proiecte de acest tip din Europa de Sud-Est, putând alimenta echivalentul consumului anual a circa 280.000 gospodării din România.

UNDE VOR FI CONSTRUITE PARCURILE FOTOVOLTAICE OMV PETROM, ÎN TELEORMAN

Parcurile fotovoltaice vor fi construite în judeţul Teleorman, iar locaţiile alese pentru acestea au potenţial pentru randamente superioare, în ceea ce priveşte energia solară. Astfel, producţia estimată pentru 25 de ani de funcţionare este de 23.900 GWh, suficientă pentru a alimenta echivalentul consumului anual a circa 280.000 de gospodării din România. Proiectelor li s-a acordat deja acces la reţeaua naţională de transport al energiei electrice.

Puterea instalată a acestor parcuri fotovoltaice va fi de aproximativ 710 MW.

„Această achiziţie vine în sprijinul realizării obiectivului strategic al OMV Petrom, de a avea o capacitate instalată de energie regenerabilă de cel puţin 1 GW, până în 2030, inclusiv prin parteneriate. În plus, ne permite să răspundem adecvat cererii din ce în ce mai mari pentru energie verde, contribuind totodată la consolidarea securităţii aprovizionării şi a rezilienţei energetice a României", a declarat Franck Neel, membru al Directoratului OMV Petrom, responsabil pentru activitatea de Gaze şi Energie.

La rândul lui, Christian Jantzen, co-fondator si CEO al Jantzen Renewables, a transmis că „parcurile fotovoltaice reprezinta un mare salt inainte si ajuta in continuare la deschiderea drumului catre un viitor mai verde pentru Romania. Suntem mandri sa dezvoltam unul dintre cele mai importante proiecte fotovoltaice din Sud-Estul Europei. Avem un angajament solid fata de sursele regenerabile din Romania; aceste parcuri fotovoltaice si portofoliul nostru solid demonstreaza acest lucru”.

Compania OMV Petrom are o producţie anuală de ţiţei şi gaze la nivel de grup de aproximativ 43 milioane bep (barili echivalent petrol) în 2022. Grupul are o capacitate de rafinare de 4,5 milioane tone anual şi operează o centrală electrică de înaltă eficienţă de 860 MW.



Pe piaţa distribuţiei de produse petroliere cu amănuntul, grupul este prezent în România şi în ţările învecinate prin intermediul a aproximativ 780 benzinării, sub două branduri, OMV şi Petrom.



Potrivit OMV Petrom, acţionarii români deţin peste 42% din acţiuni (din care statul român, prin Ministerul Energiei, deţine 20,7%, iar 21,7% sunt deţinute de fondurile de pensii din România, la care se adaugă aproape 500.000 de investitori individuali şi alte entităţi româneşti). OMV Aktiengesellschaft, una dintre cele mai mari companii industriale listate din Austria, deţine 51,2% din acţiunile OMV Petrom, iar restul de 6,4% sunt deţinute de alţi investitori străini. Din totalul acţiunilor OMV Petrom, 28,1% se tranzacţionează liber la Bursa de Valori Bucureşti şi la Bursa de Valori din Londra.