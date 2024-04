După acest episod, Maria Obreja a fost găsită de Agenția Națională de Integritate cu probleme de compatibilitate, întrucât a participat în calitate de candidat la campania electorală pentru alegerile locale 2020, fără să-și suspende raportul de serviciu, pe durata campaniei electorale și până în ziua ulterioară alegerilor. ÎCCJ i-a dat dreptate Agenției ANI și a decis că Maria Stoica a fost concomitent și candidat și angajată ANPC.





La începutul anului trecut, tânăra a fost văzută într-un centru comercial din Brașov alături de Horia Constantinescu și de Andrei Năstase, fiul lui Adrian Năstase și finul șefului ANPC.

Pe lângă personajele de care se înconjoară, Horia Constantinescu se mai face remarcat și de modul în care își desfășoară activitățile. De numele lui se leagă și celebra plajă din stațiunea Costinești. În urmă cu un deceniu, șeful ANPC a apărut ca un reinventator al localității de la malul mării, preluând exploatarea plajelor de aici. Doar că de-a lungul anilor, turiștii, dar și localnicii, au semnalat diverse situații. În sezonul estival din 2019, presa locală publica fotografii cu plaja administrată de firmele controlate de șeful ANPC, care fusese acaparată de munți de gunoaie.

In mai multe interviuri acordate presei locale, Constantinescu a recunoscut ca are afaceri in Costinesti:

„Văzusem Costineștiul, era o ruină. Și am zis: „Vreau plaja din Costinești”. Am vorbit, am făcut contract de management cu cei care o dețineau, l-am anunțat pe Nicușor Constantinescu, că așa era frumos, mai ales că eu eram un apropiat al familiei Năstase, nu puteam să fac pe niznaiul. (...) Am încercat să aduc un alt element de distracţie, atmosfera pe plaja din Costineşti fiind ternă în anii trecuţi”

În plus, în vara anului 2022, șeful ANPC a fost prins pe picior greșit de polițiști la o descindere din Costinești. După ce s-a lăudat că ANPC a făcut verificări la Complexul Tineretului din stațiune, unde s-a descoperit carne expirată de peste doi ani, comunicatul poliției din Constanța l-a contrazis. Acolo ar fi fost, de fapt, un mandat de percheziție, nu un control ANPC. IPJ Constanța a precizat că acțiunea a fost a polițiștilor de la Poliția Transporturi Constanța pentru nerespectarea Codului Muncii, dar și pentru comercializarea de produse alimentare alterate.

