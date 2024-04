"Când am văzut atât de multă digitalizare şi am aflat că se va discuta despre digitalizare, zic: hai că le fac o surpriză şi trimit o hologramă. Dar, am aflat că e vorba de lucruri foarte serioase şi atunci când s-a menţionat că avem primul NFT (non-fungible token - n.r.), iată, Partidul Naţional Liberal e pe blockchain pentru prima dată, e vorba de istorie care este foarte bună şi trebuie păstrată respectată şi onorată. De aici încolo avem nevoie de un NFT pentru programele viitoare, pentru tot ceea ce înseamnă candidatul nostru la Primăria Capitalei, un NFT cu programul domnului doctor, ca să poată fi urmărit, va rămâne acolo şi cu tot ceea ce îşi propune Partidul Naţional Liberal - al doilea. Deci, putem să avem trei, astfel încât această filială, filiala Capitalei României să fie într-adevăr acel vârf de lance a tot ceea ce înseamnă proiectul de modernizare a Capitalei", a afirmat Ciucă.

Liderul PNL a completat că nu o să vorbească foarte mult. "Asta trebuie să facem: să vorbim puţin şi să facem mult", a subliniat el.



Potrivit lui Nicolae Ciucă, candidatul la Primăria Capitalei Cătălin Cîrstoiu va veni cu "fişa de tratament" pentru Bucureşti.



"Domnul doctor Cîrstoiu va veni cu acea fişă de tratament pentru Bucureşti, adică planul pentru Bucureşti. Şi mi-a plăcut foarte mult, domnule doctor, când aţi vorbit de câştigarea Primăriei şi a Consiliului General. Ne-am propus şi am făcut această alianţă astfel încât să avem coerenţă pe întreg lanţul de comunicare: Primăriile de sector, Consiliile locale, Primăria generală a Capitalei, Consiliul General. Ca atare, oameni buni vă îndemn să tragem pentru toţi ca să câştigăm tot", a mai transmis preşedintele PNL.

El a menţionat că la PNL Bucureşti există încredere, motivare şi fapte. "Vă aduc întreg sprijinul meu pentru ceea ce urmează să faceţi. Întreaga echipă de conducere a Partidului Naţional Liberal este la dispoziţia dumneavoastră. Suntem oameni cât se poate de normali, suntem oameni care am păstrat dialogul cu toată lumea, va trebui să dialogăm cu toată lumea, iar dumneavoastră trebuie să explicaţi tuturor cine sunt candidaţii noştri şi care sunt proiectele lor şi care sunt realizările, care este istoria Partidului Naţional Liberal, dar mai ales care este viitorul, pentru că (...) trebuie să ţintim sus, să urcăm. Aici vreau să-l parafrazez pe minunatul nostru Brâncuşi care a zis: Nu este greu să ajungi sus, greu este să vezi departe. Ca atare, în Bucureşti, avem unde să urcăm, important este să vedem cât mai departe. (...) Sunt convins că împreună vom reuşi să câştigăm Primăria cu domnul doctor Cîrstoiu, vom reuşi să avem majoritate în Consiliul General, pentru că doar aşa putem să ne punem în aplicare planurile", a spus Nicolae Ciucă.



La începutul şedinţei, liderii organizaţiei Bucureşti au anunţat că PNL este primul partid care are un NFT, "o asumare a modernizării şi digitalizării ţării". Tema NFT-ului liberal este "PNL rădăcini şi aripi pentru România" şi cuprinde 14 lideri ai partidului - fondatori, prim-miniştri şi primari ai Bucureştiului, care au contribuit semnificativ la modernizarea României.

