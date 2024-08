"Este o aproblema la grupele de munca, unde si eu am incercat sa discut cu Comisia Europeana si le-am explicat ca noi mentinem totuși aceste grupe pentru ca sunt oameni care au lucrat in conditii aproape inumane. E vorba de mineri, de siderurgisti.

Imi spunau cei de la Comisia Europeana <<Domne, noi nu intelegm: cum sa iesi la pensie la 39 de ani, cu o pensie de 1500 de euro>>.

Peste 1000 dintre pensionari s-au adresat deja caselor de pensii pentru recalculare ca sa se dea un anumit cuantum, de minim 10% pentru cei care nu reusesc sa gaseasca aceste adeverinte. Sigur, in momentul in care ei veneau cu adeverintele, cuantumul putea sa creasca.

Este iarasi una dintre deciziile indelung dezbatute cu cei de la Comisia Europeana, care nu au vrut sa o mai accepte in noua lege. Asta se intampla atunci cand te legi la cap fara sa te doara; cand vii tu - guvern de dreapta - si spui <<aruncam la cos o lege buna>>, unde nu am avut niciun fel de obligatie, niciun fel de impediment", a declarat Olguta Vasilescu pentru Realitatea PLUS.