„Au trecut 2 saptamani de la abandonarea socanta si motivata strict politic a tuturor masurilor de preventie a pandemiei de COVID-19 in Romania.

Doua evenimente extrem de predictibile au urmat in acest timp.

1. Varianta BA.2 de devenit dominanta si in Romania*

2. Numarul de cazuri noi a revenit pe crestere chiar inainte de sarbatorile de Paste in loc sa ajunga la un minim

3. Campania de vaccinare a fost complet abandonata

Comentariile sunt de prisos, va imaginati si singuri ca impact epidemiologic vor avea sarbatorile de Paste cu zero masuri de siguranta intr-o populatie atat de putin vaccinata.

*NOTA:

In saptamana S10 (7 13 martie) versiunea BA.2 a ajuns la 747 de secventieri, o crestere de 32% fata de saptamana precedenta.

Ponderea BA2 in numarul celor 324 de noi secventieri a crescut la 55%. Inseamna ca BA.2 a devenit dominanta si urmeaza sa aflam daca acest lucru va produce un platou sau o noua faza de crestere.

O surpriza placuta este ca ponderea Delta a fost de 0 (zero) % saptamana trecuta.

Evolutia numarului de cazuri noi va fi determinata in continuare de cresterea BA2 care nu mai poate fi compensata de scaderea rapida a BA1.

Pana acum toate valurile pandemice au fost produse de o nou varianta si nu avem nici un motiv sa credem ca versiunea BA.2 a variantei Omicron poate produce un nou val epidemic atat de curand dupa valul BA1.

Avem insa pentru prima data semne primare de iesire din trendul descendent si debut al unei noi faze de crestere in cadrul valului 5-Omicron curent.

Nu stim daca evolutia BA2 in Romania va putea produce un platou sau un nou varf pandemic ca in alte tari din Europa insa monitorizarea cu atentie a cresterii BA2 este necesara in continuare.

Din fericire la nivel individual avem multiple confirmari ca BA2 este la fel de sensibila la vaccin ca BA1 (mai ales fata de booster) si nu exista o diferenta semnificativa nici in profilul clinic al bolii fata de BA1.

** Odata cu abandonarea responsabilitatilor de sanatate publica fata e pandemie, guvernul a renuntat si la GCS si a dat peste cap sistemul de monitorizare si raportare. Efortul de a reface sistemul de monitorizare si prognoza pe baza datelor inca furnizate de Ministerul Sanatatii si INS este considerabil si sper sa il finalizez in cursul acestei saptamani”, a transmis Octavian Jurma.