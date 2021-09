Într-un mesaj pe Facebook, cercetătorul a prezentat situația gravă în ceea ce privește valul de infectări.

”Imaginea rara a unei tari care arde sub un val de infectari cu o intensitate fara precedent, alimentat de un val de indiferenta politica si sociala fata de pandemie tot fara precedent.

Astazi (vineri, 17 septembrie - n.red) este prima zi in care TOATE judetele au inregistrat o rata de crestere saptamanala a cazurilor noi (indicatorul APm7) indicatorul de peste 50% fata de incidenta cumulata din ultimele 30 de zile!

In multe judete cresterea este de peste 75% si chiar peste 100% (vezi tabelul). Aceasta inseamna ca in urmatoarele 7 zile acel judet va acumula 75% sau 100% din numarul de cazuri acumulat in ultimele 30 de zile (coloana mov) daca acceleratia ramane constanta!

Astazi e o zi trista din mai multe puncte de vedere dintre care cel mai ingrozitor este anuntul asumat politic ca judetele vor fi lasate sa arda pana la 3 la mie inainte de a se lua orice masura. Aceasta incidenta este echivalentul local a unei incidente cumulate 5,000 de cazuri pe zi vreme de 14 zile!

Aceasta sincronizare incredibila a curbelor epidemice in toate judetele reprezinta si o oportunitate unica sa abordam iarasi pandemia prin masuri nationale in locul celor locale. Distanta dintre pragurile de incidenta intre judete se masoara acum in zile nu in saptamani si masurile locale nu mai pot stavili un incendiul national.

A sosit momentul presedintelui...?

Ma rog, aici vorbesc singur pentru ca marile orase vor fi lasate sa arda pentru profit, iar micile comune inchise pentru a lasa impresia ca ne luptam cu pandemia”, a scris Jurma în mesajul postat pe Facebook.