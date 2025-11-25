Oana Gheorghiu, atacată dur de un fost ministru USR: „Nu va face nicio schimbare, actualul guvern nu vine cu nimic nou”

Oana Gheorghiu și Nicușor Dan
Oana Gheorghiu și Nicușor Dan

Oana Gheorghiu, noul vicepremier care ar trebui să se ocupe de redresarea companiilor de stat, este atacată dur din tabăra USR. Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei, susține că aceasta nu va face nimic în direcția restructurării marilor întreprinderi, pentru că nu a venit cu nimic nou față de ceea ce se propune de 35 de ani încoace.

Năsui mai spune că cel mai bun lucru pe care putea să îl facă Oana Gheorghiu era să se ocupe de construcția de spitale la ONG-ul de care s-a ocupat. Liderul USR acuză că Oana Gheorghiu n-a prezentat nicio măsură și a anunțat doar analize și noi studii. 

"Am ascultat conferința de presă de ieri a doamnei Gheorghiu. Actualul guvern vrea să facă ce s-a făcut timp de 35 de ani și nu a funcționat: noi comitete, noi registre, noi analize, noi studii. Nu se închide nimic. Aducem „specialiști” ca să „salvăm” găurile negre, etc. Același sistem cu alți oameni are zero șanse de reușită", a opinat Năsui, potrivit Realitatea Plus.

 