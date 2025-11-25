Năsui mai spune că cel mai bun lucru pe care putea să îl facă Oana Gheorghiu era să se ocupe de construcția de spitale la ONG-ul de care s-a ocupat. Liderul USR acuză că Oana Gheorghiu n-a prezentat nicio măsură și a anunțat doar analize și noi studii.

"Am ascultat conferința de presă de ieri a doamnei Gheorghiu. Actualul guvern vrea să facă ce s-a făcut timp de 35 de ani și nu a funcționat: noi comitete, noi registre, noi analize, noi studii. Nu se închide nimic. Aducem „specialiști” ca să „salvăm” găurile negre, etc. Același sistem cu alți oameni are zero șanse de reușită", a opinat Năsui, potrivit Realitatea Plus.