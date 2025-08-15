UPDATE 18:40

Incendiul a fost localizat.

Au fost evacuate 20 de persoane, iar alte 50 s-au autoevacuat.

UPDATE 18:10

Incendiul se manifesta pe o suprafata extinsa si un numar ridicat de focare. Situația este dramatică, întrucât pompierii dispun de posibilitati limitate de alimentare cu apa pentru autospeciale

UPDATE 18:03

Persoanele din zona afectată de incendiu sunt evacuate

UPDATE 17:55

In acest moment actioneaza 20 de autospeciale de stingere. Actiunile de interventie se desfasoara cu prioritate pentru limitarea propagarii incendiului in zonele cu locuinte si spatii de depozitare.

Terenul nu permite accesul autospecialelor de interventie in toate zonele de manifestare a incendiului.

UPDATE 17:50

Incendiul se manifesta cu degajare mare de fum si extindere rapida, pe fondul existentei vegetatiei uscate pe suprafete extinse de teren. Dispozitivul a fost suplimentat cu alte 4 autospeciale de stingere, au anunțat asalvatorii.

Știrea originală

Autoritățile au reacționat prompt, iar pentru informarea populației a fost emis un mesaj RO-Alert.

La fața locului au fost trimise 12 autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD pentru gestionarea situației. Pompierii acționează pentru limitarea propagării flăcărilor și pentru protejarea locuințelor din apropiere.

Locuitorii din zonă sunt sfătuiți să evite deplasările în apropierea incendiului și să respecte indicațiile autorităților. RO-Alertul emis oferă informații în timp real despre evoluția situației și recomandări pentru siguranță.

Martorii spun că, în câteva minute, cerul s-a întunecat din cauza fumului, iar mirosul puternic de ars a ajuns până în cartierele din apropierea Capitalei.

Situația este în continuă monitorizare, iar forțele de intervenție rămân pe teren până la stingerea completă a focului și asigurarea zonei afectate.

