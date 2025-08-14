Astfel, autoritățile albaneze au informat cu privire la existența a peste 30 de focare de incendii de vegetație pe teritoriul Republicii Albania, majoritatea fiind situate în sudul țării. Printre zonele afectate se numără localitățile Skenderbegas și Sojnik din regiunea Gramsh, Koshtan din Mealiaj, Hormove, Koder e Lekel din regiunea Tepelene, pădurile din proximitatea localității Gjirokastra, dar și cele din proximitatea localității Finiq sau Vlore.



MAE recomandă cetățenilor români să se informeze, înainte de începerea călătoriei, în legătură cu evoluțiile situației și să evite deplasarea în zonele în care există incendii în desfășurare sau un risc iminent de producere a acestora, scrie Agerpres.

De asemenea, MAE recomandă cetățenilor români care se află într-o zonă în care se manifestă un incendiu să respecte cu strictețe instrucțiunile autorităților locale și să urmărească în permanență sursele oficiale de informare publică.



Cetățenii români pot consulta pagina de Internet a Ministerului Apărării din Republica Albania (https://www.mod.gov.al/eng/newsroom), dar și următoarele pagini: https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/ALB/12/?category=fires, https://rapidmapping.emergency.copernicus.eu/EMSR816/download, care conțin informații de actualitate despre incendiile de vegetație, hărți zilnice de prognoză a incendiilor sau recomandări ale autorităților albaneze.



În cazul în care cetățenii români aflați în Republica Albania primesc alerte telefonice din partea Serviciului 112, sunt sfătuiți să urmeze instrucțiunile primite pentru evitarea zonelor afectate sau pentru evacuările organizate de către autorități.



Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Tirana: +355 4 230 31 33; +355 4 230 3104, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatori în regim de permanență.



De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție telefonul de urgență al Ambasadei României la Tirana: +355 69 709 7779.