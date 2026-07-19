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Oameni luați de viitură în județul Prahova. Anunțul făcut de Raed Arafat, în exclusivitate la Realitatea PLUS
FOTO: Arhivă
Publicat19 iul. 2026, 16:00
SursăRealitatea PLUS
Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a declarat duminică, în exclusivitate la Realitatea PLUS, că echipele de intervenție acționează în continuare în zonele afectate de viiturile din Bușteni, precizând că, până în prezent, nu au fost raportate persoane decedate sau dispărute.
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