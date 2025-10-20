Totul a pornit de la o ambiție științifică rară: păstrarea fineței pielii Karakulului uzbec, dar adaptarea animalului la clima rece și umedă din Moldova. Echipa de la Popăuți a pornit de la rasa Karakul, originară din Uzbekistan, și a combinat-o cu Țurcana neagră, apreciată pentru rezistența sa la frig și robustețea fizică. După aproape patru decenii de cercetări, s-a ajuns la o combinație genetică stabilă – 85% sânge Karakul și 15% sânge Țurcana.

Drumul spre omologarea unei noi rase

Cercetătorii botoșăneni au înregistrat de-a lungul timpului mai multe reușite notabile. În 1989 au fost omologate varietățile brumarie și neagră, în 2010 cea maro, iar în 2018 s-a adăugat varietatea sură. În prezent, Stațiunea Popăuți se află în faza finală a procedurilor pentru omologarea a două noi varietăți: alb și roz.

Nuanțele de roz pal apar pe spatele, lateralele și capul animalului, conferindu-i un aspect neobișnuit, care atrage atenția oricui. Cu toate acestea, specialiștii subliniază că nu culoarea este obiectivul principal, ci diversitatea genetică și adaptabilitatea rasei. Formula pigmentului care generează această nuanță de roz rămâne confidențială, fiind parte din secretele laboratorului botoșănean.

Un proces complex, între știință și răbdare

Obținerea acestei varietăți a fost un proces laborios. Karakulul de Botoșani este sensibil în primul an de viață, motiv pentru care mieii sunt crescuți în adăposturi speciale, cu temperatură constantă și protejați de paraziți. Fiecare exemplar este monitorizat genetic, analizat și selectat cu strictețe, pentru a se asigura continuitatea caracteristicilor vizate.

