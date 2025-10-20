Reprezentanții AUR susțin că, de când deține portofoliul Agriculturii, ministrul Florin Barbu nu a adoptat nicio strategie coerentă care să răspundă nevoilor exprimate de fermieri.

„Prin tot ceea ce ați făcut și prin tot ceea ce nu ați făcut, domnule ministru, ați demonstrat că sunteți cel mai mare pericol pentru agricultura României. Sub mandatul dumneavoastră, fermierii au fost împinși spre faliment, iar siguranța alimentară a țării a fost pusă în pericol”, a afirmat de la tribuna Parlamentului deputatul AUR Gabriel Florea.

În replică, ministrul Florin Barbu a declarat că semnatarii moțiunii deformează realitatea, folosind date scoase din context, în încercarea de a puncta electoral în fața propriului public.

Liderul AUR, George Simion, a precizat că, prin moțiunile simple îndreptate împotriva miniștrilor, opoziția testează periodic rezistența majorității parlamentare formate din cele cinci forțe politice. „Se pare că încă rezistă. Vom avea un nou test pentru ei — o moțiune simplă împotriva ministrului Agriculturii, Florin Barbu, care, în opinia noastră, cu siguranță nu merită să rămână în funcție”, a declarat Simion, la Palatul Parlamentului, conform Agerpres.

Potrivit acestuia, prin moțiunea simplă inițiată de deputații AUR împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, s-a deblocat problema „construcției cât mai grabnice a hidrocentralelor din România”.