"Moderna a a trimis dozele cu vaccinul său candidat, creat special împotriva variantei identificate prima dată în Africa de Sud, către National Institutes of Health (NIH), pentru un studiu clinic", se arată într-un comunicat de presă al companiei Moderna.



Din cele trei variante ale COVID-19 care circul în prezent, în lume (varianta B.1.1.7 din Marea Britanie, varianta B.1.351 - Africa de Sud și P.1 identificată inițial doar în Brazilia), varianta sud-africană este considerată de oamenii de ştiinţă drept una dintre cele mai îngrijorătoare, întrucât a arătat că poate să contracareze, parţial, mecanismele imunitare de apărare dezvoltate după infectarea cu tulpina originală sau după injectarea unui vaccin.



În lupta cu noua mutație a COVID-19, Moderna are în vedere mai multe opţiuni pentru a consolida protecţia imunitară a vaccinului său. Printre acestea se numără folosirea unei noi formule (denumită mRNA-1273.351) pentru o doză suplimentară după vaccinul iniţial, o doză unică ce combină noua formulă cu vaccinul iniţial, dar chiar și o a treia doză a vaccinului iniţial.



O altă strategie ar fi aceea de a utiliza, ca primă doză, vaccinul modificat sau combinarea vaccinului modificat cu cel iniţial.



"În lupta noastră împotriva COVID-19, trebuie să fim vigilenţi şi pro-activi în ceea ce priveşte subiectul noilor variante ale SARS-CoV-2 care apar", a declarat Stephane Bancel, CEO-ul companiei Moderna, potrivit comunicatului citat.



Potrivit oficialului, Moderna se angajează să facă "oricâte modificări ale vaccinului vor fi necesare, până când pandemia va fi sub control".



Agenţia americană pentru alimente şi medicamente (FDA) a anunţat luni că producătorii de vaccinuri nu vor trebui să organizeze noi studii clinice îndelungate pentru versiunile modificate ale vaccinurilor lor care sunt deja autorizate, ci doar teste mai puţin extinse, fapt care ar trebui să accelereze considerabil punerea lor pe piaţă, în cazul obţinerii unor rezultate concludente, relatează Agerpres.