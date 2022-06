Potrivit autorităților canadiene, tornada nu a provocat pagube semnificative, însă oamenii sunt sfătuiți să rămână la adăpost, deoarece fenomenele vor continua și în perioada următoare.

Mulți localnici au filmat cu telefoanele mobile cum vârtejul se apropie amenințător și au postat imaginile înfiorătoare pe rețelele de socializare.

Wow! This remarkably photogenic 𝘁𝗼𝗿𝗻𝗮𝗱𝗼 was just captured as it “roped out” near Watrous in Saskatchewan, Canada! 🌪🇨🇦



Video sent in by: Rocco Masons#weather #stormhour #tornado #skstorm pic.twitter.com/QXeUkq4hD1