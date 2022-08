Vântul extrem de puternic a pus la pământ mai mulți copaci, a dărâmat un biciclist care se afla la semafor si a smuls țiglele unui acoperiș. Cea care filma scenele sustine că abia a mai putut ține telefonul în mână din cauza rafalelor puternice de vânt.

„Furtuna din data de 23, in capăt pe Calea Dorobanților. În capăt la semafor biciclist căzut jos, țiglele unui acoperiș zburând, plus haine și multe alte lucruri. Iarasi mai zburau materiale de construcție. In balconul propriu or căzut ghivecele cu flori... iar eu abia reușeam să țin telefonul în mână...“, a povestit cea care filma scenele, pentru stiridecluj.ro.

Fenomenele meteo extreme sunt tot mai dese, iar alertele de vreme rea se întețesc. Marți seara, prin sistemul Ro-Alert a fost emisă o avertizare de vreme extremă pentru Cluj, iar în unele părți ale orașului vântul extrem de puternic a făcut ravagii.

