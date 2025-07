Slovacia "respinge propunerea idioată a Comisiei Europene de a opri fluxurile de gaz rusesc începând din anul 2028", a semnalat premierul social-democrat slovac Robert Fico.



El a cerut Bruxelles-ului garanții că economia țării sale nu va fi afectată de această sistare a importurilor de gaz rusesc, în condițiile în care Slovacia este puternic dependentă de aceste importuri și, fiind lipsită de ieșire la mare, are posibilități limitate de aprovizionare cu gaze naturale lichefiate (GNL), care în plus sunt mai scumpe decât gazele furnizate de Rusia prin conducte.



Slovacia a cerut prelungirea termenului de eliminare a importurilor energetice rusești în UE până în anul 2034, când expiră contractul său cu compania rusă Gazprom, solicitare însă respinsă de Comisia Europeană, a precizat premierul slovac. Prin urmare, a adăugat el, Slovacia a cerut amânarea adoptării celui de-al 18-lea pachet de sancțiuni europene împotriva Rusiei, pachet care nu are legătură cu planul european de sistare a importurilor energetice din Rusia.

Șefa diplomației europene, estona Kaja Kallas, a confirmat după o reuniune a miniștrilor europeni de externe că noul pachet de sancțiuni ale UE împotriva Rusiei nu a putut fi adoptat și s-a declarat "cu adevărat întristată" de acest lucru, ea afirmând de asemenea că mingea este în terenul Slovaciei.

După ce Comisia Europeană a prezentat în luna mai un plan de eliminare a importurilor energetice din Rusia, premierul Robert Fico a declarat că înțelege încercările europene de reducere a dependenței energetice față de țările terțe, dar a avertizat că inițiativa Bruxelles-ului va aduce prejudicii Uniunii Europene, întrucât va avea ca efect creșterea prețurilor la energie și diminuarea competitivității blocului comunitar, scrie Agerpres.



"Aceasta este pur și simplu sinucidere economică să mergem în punctul în care să trebuiască să nu mai avem nici gaz, nici combustibil nuclear, nici petrol, doar pentru că un fel de nouă Cortină de Fier se construiește între lumea occidentală și probabil Rusia și alte țări", a remarcat Fico.

