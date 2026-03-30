„Constructorul care lucrează pe Lotul 1, pe Bd. Basarabia, a descoperit astăzi că terenul s-a erodat în timp, din cauza unei conducte sparte și s-a surpat pe o mică porțiune. A anunțat imediat Brigada Rutieră, la fața locului a sosit și Apa Nova, compania care deține conductele. După verificarea stării din subteran, au decis închiderea temporară a circulației. Zona afectată se află în apropierea intersecției cu Șoseaua Mihai Bravu”, a anunțat Primăria Capitalei.

„Având în vedere complexitatea lucrărilor și pentru prevenirea oricăror potențiale incidente, este necesară restricționarea traficului rutier și, de comun acord cu Societatea de Transport București, devierea traficului STB, pe Bulevardul Basarabia, sensul de mers dinspre Strada Câmpia Libertății spre Șoseaua Mihai Bravu. Lucrările sunt estimate a fi finalizate în cursul serii zilei de 02.04.2026”, a transmis compania.

Incidentul a fost semnalat luni dimineață Brigăzii Rutiere de către constructorul lucrării de reabilitare a liniei de tramvai, compania PORR Construct. Surparea s-a produs în dreptul refugiului de tramvai de la numărul 11, aproape de intersecția cu Șoseaua Mihai Bravu.

Restricții pe un sens de mers

Echipele Apa Nova București au intervenit pentru verificarea rețelelor de apă și canalizare și au constatat necesitatea lucrărilor de consolidare, pentru a elimina riscurile de extindere a surpării și de afectare a carosabilului sau a conductelor subterane.

Ca urmare, traficul rutier a fost restricționat pe sensul de mers dinspre strada Câmpia Libertății către Șoseaua Mihai Bravu, pe durata intervențiilor. Autoritățile nu au anunțat deocamdată cauza exactă a surpării și nici durata estimată a reparațiilor.

Recomandări pentru șoferi

Brigada Rutieră îi sfătuiește pe conducătorii auto să evite zona afectată, să circule cu prudență, să respecte semnalizarea temporară montată la fața locului și indicațiile polițiștilor. Șoferii sunt încurajați să folosească rute alternative pentru a preveni blocajele în orele de vârf.