În tot acest timp, Bolojan ocupă și funcția de vicepremier pentru că amână să facă o nominalizare deși interimatul a expirat de două săptămâni.

Ioana Dogioiu - Nu s-au cerut liste negre, este o metaforă, ceea ce s-a cerut, s-a cerut o precizare în privința celor care au participat, au întrerupt lucrul pentru a participa la acel protest din fața Guvernului. Un demers pe care cancelarul Jurca l-a explicat în detaliu chiar la o recentă conferință de presă, și anume pe principiul cine nu este la locul de muncă nu este niciun motiv să fie plătit pentru orele, zilele respective.

În ceea ce privește felul în care vede premierul această chestiune, cred că cel mai bine vorbește faptul că domnul Jurca este în funcție și nu i-a fost solicitată demisia.

Reporter- Dar ce vor să spună, dacă ați vorbit cu angajații din guvern, prin comportament neadecvat?

Ioana Dogioiu - Nu știu, întrebați-i pe domniile lor

Reporter - În privinta postului de vicepremier pe care domnul Bolojan o ocupăă interimar?

Ioana Dogioiu - Deocamdată nu există nicio nominalizare pentru această poziție. De altfel, premierul v-a și spus în conferințele de presă anterioare că este în căutarea unei nominalizări, dar care are niște coordonate speciale.

Reporter - Premierul are deja pe cineva în gând?

Ioana Dogioiu - Nu pot să comentez gândurile și intențiile premierului

Bolojan face un pas înapoi cu ordonanța care a produs haos în primării, blocând până și certificatele de naștere și deces