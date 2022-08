Tragedia s-a produs acum câteva luni, când Iana și mama ei au ieșit din buncăr pentru un ceai cald. Ele se aflau pe o stradă în apropierea gării care a fost ținta rachetelor rusești. În urma impactului, femeia și-a pierdut un picior, iar fiica ei ambele.

Ministerul Sănătății din Ucraina a reușit transferul celor două în Statele Unite ale Americii, unde au primit protezele de care au nevoie. Reprezentanții au mai adăugat că un sprijin important în realizarea transferului l-a avut soția președintelui ucrainean, Olena Zelenska.

Yana\"s first steps with her new prosthetic limbs. The young girl lost both of her legs when #Russia bombed Kramatorsk in #Ukraine.#UkraineWar #RussiaUkraine pic.twitter.com/PoaSrhmkQG