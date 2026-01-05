Colecționarii sunt dispuși să plătească sume mari pentru exemplarele rare, iar unele dintre acestea sunt surprinzător de noi. Este important de reținut că valoarea unei monede nu este dată doar de vechime, ci și de raritate, stare de conservare și contextul istoric.

Moneda românească din 1952 care a ajuns la prețuri incredibile

O piesă românească aparent obișnuită a atras atenția în mediul online prin prețul uriaș la care este listată. Este vorba despre o monedă de 3 bani din anul 1952, care poartă stema României din acea perioadă.

35.613 lei pentru o monedă de 3 bani

Această monedă, considerată banală de mulți, este scoasă la vânzare pe platforma Olx pentru suma de 35.613 lei. Prețul este unul impresionant, însă trebuie menționat că anunțurile online pot afișa valori mult mai mari decât cele reale din piața numismatică.

Pentru cei care descoperă monede vechi prin casă și vor să le vândă, recomandarea specialiștilor este să ceară o evaluare profesionistă. Doar un expert poate stabili starea exactă a piesei și suma pe care o poate obține cu adevărat.

Greșeala pe care o fac mulți atunci când găsesc o monedă veche

Unul dintre cele mai mari riscuri este curățarea monedelor. Deși tentația este mare, conform credinței că o monedă mai strălucitoare pare automat mai valoroasă, efectul este exact opusul.

Metodele de curățare pot deteriora suprafața metalului, iar o piesă care ar fi putut valora o sumă considerabilă poate ajunge să nu mai fie evaluată decât la câțiva lei. În numismatică, patina naturală este esențială, iar orice intervenție neprofesionistă poate reduce drastic valoarea.

