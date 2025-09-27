Autoritățile au stabilit că suma de bani fusese obținută printr-un credit bancar, iar prietena victimei ar fi dat indicațiile necesare hoților. Pentru a se asigura că furtul va fi comis fără probleme, aceasta a convins femeia să iasă din locuință în timpul spargerii.

Percheziții și probe ridicate

Polițiștii au desfășurat percheziții în Jimbolia, de unde au ridicat mai multe telefoane mobile, bijuterii din aur, bani, un pistol cu aer comprimat și muniția aferent. Ulterior, au urmat cinci percheziții suplimentare în Reșița și Oțelul Roșu, unde au fost găsite o armă și 15 monede din aur.

Cinci persoane reținute

În urma investigațiilor, cinci persoane, inclusiv prietena victimei, au fost reținute și duse la audieri. Toți cei cinci suspecți au fost prezentați magistraților, care au dispus arestul preventiv pentru 30 de zile. Aceștia sunt cercetați sub acuzația de furt calificat.

Suma de 50.000 de euro, împreună cu bijuteriile din aur, reprezintă prejudiciul suferit de victimă în urma acestei înșelătorii bine planificate. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili toate detaliile implicării fiecărei persoane implicate în acest furt.

